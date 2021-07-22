Горняк22: Двое бийчан пойдут под суд за трату денег с чужой карты

Двое молодых бийчан решили потратить деньги с чужой банковской карты, которую случайно нашли. Теперь ответят в суде за покушение на кражу с банковского счета.

Как рассказали «АП» в региональном Следкоме РФ, карту, имеющую бесконтактный способ оплаты, обнаружил на улице 17-летний подросток. «Радостью» поделился с 22-летним приятелем. Несколько раз парни сходили за покупками. Истратили более 1700 рублей. Возможно, такие их визиты в магазины продолжились бы еще – на карте лежало более 100 тысяч. Но хозяйка счета вовремя заметила, что кто-то уже распоряжается ее деньгами, и позвонила в банк. Дальнейшие операции были перекрыты.

Парням пришлось отвечать за траты с чужой карты в уголовном порядке. Они свою вину признали, полностью возместили причиненный ущерб. Дальнейшую их судьбу решит суд.

Новости Бийска

Алтайская правда