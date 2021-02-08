Горняк22: В Алтайском крае спасли мужчину со сломанной ногой • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае спасли мужчину со сломанной ногой

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В Змеиногорском районе мужчина отправился на работу на лыжах, но не смог преодолеть снежный перемет, упал и сломал ногу. Больше час он провел, лежа на снегу, пока к нему не подоспели на помощь спасатели.

В ЕДДС Змеиногорского района поступило сообщение. Звонивший рассказал, что в районе Нагорного пруда, лежит мужчина, который не может самостоятельно передвигаться. Возможно, у него перелом ноги.

Оказалось, что пострадавший ежедневно утром добирался на работу по этому маршруту. А зимой ездил на лыжах. Накануне, он, как обычно, отправился на работу, но из-за прошедшей метели на дороге возникли снежные переметы. И вот, преодолевая один из них, он неудачно упал и почувствовал сильную боль в ноге. Обратиться за помощью он смог не сразу  и пролежал в снегу около часа.

Спасатели незамедлительно прибыли на место и осмотрели пострадавшего. После переложили травмированного мужчину в сани снегохода и доставили в больницу.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю призывает граждан не рисковать понапрасну. Не стоит отправляться в дорогу, если прогнозируется ухудшение погоды. Старайтесь выбирать безопасные маршруты. Имейте всегда под рукой заряженный мобильный телефон, по которому можно в случае необходимости экстренно вызвать помощь.

Змеиногорский район 

Алтайская правда

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