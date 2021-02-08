Горняк22: Жители алтайского села осуждены за незаконную рубку сосен • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Егорьевском районе двое местных жителей были задержаны за незаконную рубку леса. Материальный ущерб от их действий составил более 14 тыс. рублей.

Двое молодых, ранее судимых жителей села Сросты решили подзаработать. Осенью 2019 года в одном из кварталов Титовского участкового лесничества они спилили четыре сухостойных сосны объемом почти 13 кубометров. Сельчане планировали продать древесину на пилораму. Стволы распилили, загрузили в самосвал и планировали вывести ночью, чтобы не привлекать внимание, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Однако грузовики с лесом заметили полицейские и задержали «черных лесорубов». Суд назначив им наказание в виде лишения свободы сроком 1,6 и 1,8 года условно

Егорьевский район

Алтайская правда