Горняк22: Крупный склад оказался охвачен огнем в Барнауле • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Крупный склад оказался охвачен огнем в Барнауле

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В Барнауле горело большое складское помещение по адресу Заводской 9-й проезд. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

Возгорание произошло вечером 7 февраля, сообщили «Алтайской правде» в ГУ МЧС России по краю. В настоящее время пожар локализован.

На момент прибытия огнеборцев горели кровля и внутри склада. «Строение железобетонное, кровля — метал по деревянной обрешетке. Сообщений о пострадавших не поступало», — подчеркнули в МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Барнаул | Пожар 

Алтайская правда

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