Горняк22: Крупный склад оказался охвачен огнем в Барнауле • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле горело большое складское помещение по адресу Заводской 9-й проезд. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

Возгорание произошло вечером 7 февраля, сообщили «Алтайской правде» в ГУ МЧС России по краю. В настоящее время пожар локализован.

На момент прибытия огнеборцев горели кровля и внутри склада. «Строение железобетонное, кровля — метал по деревянной обрешетке. Сообщений о пострадавших не поступало», — подчеркнули в МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Барнаул | Пожар

Алтайская правда