Горняк22: Крупный склад оказался охвачен огнем в Барнауле • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле горело большое складское помещение по адресу Заводской 9-й проезд. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.
Возгорание произошло вечером 7 февраля, сообщили «Алтайской правде» в ГУ МЧС России по краю. В настоящее время пожар локализован.
На момент прибытия огнеборцев горели кровля и внутри склада. «Строение железобетонное, кровля — метал по деревянной обрешетке. Сообщений о пострадавших не поступало», — подчеркнули в МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
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