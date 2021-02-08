Горняк22: В России снизилась цена на весенние авиаперелеты • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В России снизилась цена на весенние авиаперелеты

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В России снизился на 10% средний чек на забронированные весенние перелеты. В этом году он составил порядка 6 700 рублей. 

В топ-3 самых популярных городов для путешествий вошли Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Такие данные приводит центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Так, по оценкам аналитиков средний чек уже по оформленным билетам на весну по России составляет 6 733 рубля в одну сторону. Это на 10% меньше, чем год назад.

Из Москвы в другие города России стоимость перелёта снизилась на 7%, а из Санкт-Петербурга — на 12% .

Алтайская правда

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