Горняк22: Анна Заворотнюк заболела коронавирусом после отдыха в Крыму

Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Девушка также рассказала, что ее молодой человек, который недавно сделал ей предложение, тоже заразился коронавирусом во время совместного отдыха

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна заявила в своем аккаунте в Instagram, что заразилась коронавирусом.

Девушка предположила, что подхватила инфекцию в самолете или во время отдыха в Крыму. Почувствовав себя плохо, она сделала экспресс-тест на коронавирус, который оказался положительным. Позже диагноз подтвердил врач.

«Теперь я надолго в заточении. Вкус пропал окончательно. Запах тоже. Из новых симптомов прибавилась заложенность ушей, как при взлете самолета, и слух ухудшился. Говорят, у нового штамма есть такой симптом», – поделилась девушка.

Дочь артистки призвала всех быть аккуратнее и рассказала, что проводит карантин в своей московской квартире, где живет вместе с возлюбленным.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о депрессии после болезни матери. Девушка призналась, что тяжело пережила последние два года.

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