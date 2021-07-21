Горняк22: Житель Алтая вывез двоих партнеров на природу и застрелил их из ружья

Охотничье ружье Фото: pixabay.com

Между мужчинами возник конфликт из-за продажи скота. Подозреваемый должен был отвезти животных покупателю, но так этого и не сделал

Жителя Республики Алтай обвиняют в убийстве двух человек из другого региона, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Так, вечером 12 июля 2021 года мужчина привез двух знакомых из Иркутской области в урочище «Березовая пола» в Усть-Коксинском районе, чтобы разобраться в конфликте. Оказалось, что сибиряки оплатили ему поставку скота на территорию Кыргызстана, куда он так и не доехал. Во время конфликта житель Алтая достал нарезное огнестрельное оружие и выстрелил в мужчин. Оба скончались на месте.

Прикрыв тела ветками, он покинул место преступления. Однако через неделю он сам пришел в полицию и сдался.

Сейчас он задержан. Вскоре ему предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что мужчина признался в убийстве школьницы в Сибири и просит смертной казни.

ТОЛК