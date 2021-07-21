Горняк22: Попросил другую музыку: барнаулец рассказал о драке в ночном клубе Che Guevara

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Барнаулец намерен идти до конца, чтобы все виновные были наказаны. Он уверен, что охранники не должны применять силу к посетителям без причины

Житель Барнаула Максим, который пострадал в драке в ночном клубе Che Guevara, рассказал подробности случившегося. Об этом пишет «КП на Алтае».

Он вместе с женой отдыхал в клубе. Ближе к утру в заведении стала играть «плохая музыка». Тогда он подошел к диджею и попросил сменить пластинку, но нарвался на оскорбления и грубость.

«Я к нему подошел, спокойно попросил поменять музыку, а он в ответ начал грубить и говорить на повышенных тонах, а после и кидаться. Мы с ним сцепились, и в какой-то момент меня со спины взял охранник, положил на плечи и вынес на улицу», – говорит он.>

Охранник якобы вывел мужчину на улицу и скинул с лестницы. А когда поднялась шумиха, к нему подошел начальник охраны и пообещал во всем разобраться.

Пострадавший обратился в полицию, снял побои. Врачи обнаружили у него кровоподтеки, огромную царапину, напоминающую дырку, в голове и другие царапины на теле.

В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее его супруга рассказала, что она попыталась вмешаться в конфликт, но ее посадили в машину и повезли в неизвестном направлении, пообещав «не трогать».

Напомним, 10 июля рано утром на парковке у здания на ул. Пролетарской, 124, в Барнауле (клуб Che Guevara) произошла потасовка. Предположительно, 24-летний студент АГМУ Баходиржон Мирзакаюмов вступился за друга. В ходе потасовки 18-летний «дзюдоист», как его называют, якобы ударил оппонента бутылкой по голове. После этого еще какое-то время парни наносили друг другу удары. В какой-то момент студент-медик упал на асфальт и скончался на месте. Его уже похоронили на родине в Киргизии.

По данным краевого СУ СКР, оба парня находились в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ТОЛК