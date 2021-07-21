Горняк22: Более 200 квартир предоставили сиротам через суд в Алтайском крае

Ключи от квартиры. Новоселье. Новое жилье Фото: pixabay.com

До конца года под выделенные лимиты планируется вручить детям-сиротам 295 жилых помещений за счет средств федерального бюджета

210 квартир предоставили детям-сиротам из разных муниципалитетов Алтайского края в 2021 году под контролем судебным приставов, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о молодых людях из Барнаула, Бийска и Рубцовска – в сопровождении судебного пристава-исполнителя они в течение полугода заключают договоры соцнайма в КГКУ «Региональное жилищное управление».

До конца года планируется выдать детям, оставшимся без попечения родителей, еще 85 жилых помещений. После оформления необходимых документов, взыскателям будут вручены ключи от однокомнатных благоустроенных квартир по месту их проживания.

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