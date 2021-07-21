Горняк22: Семья пострадавшей на батуте в Барнауле девочки объяснила отказ от денежной компенсации

Мама девочки, получившей тяжелые травмы в мае этого года на аттракционе в Барнауле, рассказала, почему не приняла деньги от виновницы трагедии.

Как сообщает женщина, сумму предлагали им весомую – 2 млн рублей на две семьи. Но родные все равно ответили отказом, потому что вместе с деньгами им пришлось бы принять ряд условий от обвиняемой. Об этом мама девочки рассказала ИА «Амител». За эти деньги семьи должны были обратиться к следователю и попросить смягчить меру пресечения для обвиняемой — с домашнего ареста на подписку о невыезде. А еще настоять, чтобы сняли арест с автомобиля виновницы. Такие условия они выполнять не стали. Все-таки речь идет о том, что обвиняемая предлагала «торг» за здоровье пострадавших детей.

Как отмечает женщина, родные девочек получили бы деньги только после того, как требования обвиняемой были бы выполнены. Кроме того, обещания владелицы батута были только на словах и доверия не вызывали.

Но позже родные девочек все-таки согласились взять небольшую часть компенсации – 200 тысяч рублей одной и 300 тысяч другой семье. Эти деньги предложили им без дополнительных условий и сделок.

Остальную часть компенсации семьи девочек планируют взыскать через суд. Но какую сумму они получат пока не очень ясно. Для начала следствию нужно определить степень вины предпринимательницы, а врачам – во сколько обойдется реабилитация пострадавших детей.

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Алтайская правда