Горняк22: В Алтайском крае ищут тело утонувшего 10-летнего мальчика
Очередная трагедия с участием ребёнка произошла на водоеме в Алтайском крае.
На реке Алей в Рубцовском районе утонул 10-летний мальчик. Это произошло 19 июля. Как рассказывают в региональном СУ СК РФ, двое детей под присмотром родственницы пошли купаться на реку Алей.
Один из детей – мальчик 10-ти лет – решил переплыть реку на другой берег. Через какое-то время он скрылся под водой и не выплыл.
Тело ребенка до сих пор не нашли.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.
Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю
Рубцовский район