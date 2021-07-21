Горняк22: В Алтайском крае ищут тело утонувшего 10-летнего мальчика

Очередная трагедия с участием ребёнка произошла на водоеме в Алтайском крае.

На реке Алей в Рубцовском районе утонул 10-летний мальчик. Это произошло 19 июля. Как рассказывают в региональном СУ СК РФ, двое детей под присмотром родственницы пошли купаться на реку Алей.

Один из детей – мальчик 10-ти лет – решил переплыть реку на другой берег. Через какое-то время он скрылся под водой и не выплыл.

Тело ребенка до сих пор не нашли.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Рубцовский район

Алтайская правда