Горняк22: В Следкоме Алтайского края опровергли информацию о признательных показаниях подозреваемого в убийстве полицейского

Следственный комитет Алтайского края опроверг сведения о том, что задержанный ранее мужчина признался в убийстве участкового.

20 июля в нескольких СМИ появились сообщения от неизвестных источников о том, что задержанный по подозрению в зверском убийстве участкового из Барнаула дал признательные показания. В них также рассказывалось, что у ранее судимого Шедова был конфликт с полицейским. А убийство он совершил на почве мщения за, якобы, издевательства со стороны правоохранителей.

Автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul назвал эти сообщения ложными.

А в беседе с корреспондентом «Алтайской правды» представитель Следкома Алтайского края официально опроверг информацию о признательных показаниях.

«Информация абсолютно не соответствует действительность, признательных показаний не было», — сообщила корреспонденту «АП» старший помощник руководителя СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Напомним, ранее на официальном сайте Следственного комитета сообщалось, что следователи и сотрудники МВД по горячим следам задержали неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства. По ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

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