Горняк22: Смертельная поездка в багажнике: двоих жителей Алтайского края подозревают в похищении человека

В Павловском районе Алтайского края двое молодых мужчин силой погрузили человека в багажник и вывезли за пределы села.

Как сообщает региональный Следком, между двумя мужчинами завязалась ссора с продолжением в драку. Один из них решил проучить обидчика поездкой в багажнике автомобиля. Подозреваемый попросил своего 18-летнего знакомого помочь силой погрузить оппонента в машину и вывез его за пределы села.

Потерпевшему 40-летнему мужчине все-таки удалось вырваться из плена во время движения. На ходу он выбрался из машины и побежал от похитителя по реке, но оступился и утонул в водоеме.

Сейчас следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Уголовное дело по факту похищения человека возбудили.

Алтайская правда