ГОРНЯК22 21.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле автомобиль выехал на тротуар и сбил девочку

Горняк22
27 минут Ago

Накануне вечером в Барнауле произошло ДТП: столкнулись два автомобиля и один из них выехал на тротуар. В результате пострадала девушка-пешеход, которая госпитализирована в больницу.

ДТП произошло накануне  в 19.30 минут на улице Гущина. По предварительным данным, столкнулись два отечественных автомобиля: «Лада-Приора» и «Волга». В результате автомобиль «Волга» вылетел на тротуар  и наехал на 16-летнюю девочку. Она была госпитализирована в городскую больницу № 1.

В ходе разбирательства установлено, что 19-летний водитель автомобиля «Волга» не имел права управления.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

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