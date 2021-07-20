Горняк22: Почти полсотни человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажки
Пожар Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
На кадрах видно, что в квартире, где находился очаг возгорания, полностью выгорели вещи в одной из комнат. Причины ЧП выясняются
В Барнауле 19 июля произошел пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Солнечная поляна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Пожарные эвакуировали людей из задымленного дома: 34 человека покинули здание по лестничным маршам, 14 вывели спасатели. Погибших и пострадавших на месте происшествия нет.
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Площадь возгорания составила около шести квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в алтайском поселке дотла сгорели заброшенные деревянные постройки.
Горняк22: На западе Турции женщину из России насмерть сбила машина
ДТП Фото: pixabay.com
Женщина много лет проживала в Турции. По словам представителя российского посольства, с родственниками погибшей уже связались
15 июля в турецком Измире в ДТП на приморском бульваре Мустафы Кемаля погибла 59-летняя гражданка России Светлана Акын, сообщает E1.RU.
Стало известно, что россиянку сбил автомобиль. После удара машина несколько метров проволокла женщину. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу медицинского факультета университета Докуз Эйлюль. Через некоторое время пациентка скончалась от тяжелых травм.
Турецкие подруги женщины рассказали, что в Екатеринбурге у погибшей остались престарелая мама, сестра и племянник. В полиции начали расследование дела.
Светлана Акын переехала в Турцию около 10 лет назад. Ее похоронят в Екатеринбурге. Родственники женщины уже вылетели в Измир.
Ранее «Толк» сообщал, что многодетная россиянка-фотограф погибла во время дайвинга. У погибшей осталось трое детей, в том числе ребенок с ДЦП.