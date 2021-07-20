Горняк22: Как тепло и душевно поздравить в Курбан-байрам в прозе и стихах

Мечеть. Мусульмане Фото: pexels.com

20 июля мусульмане отмечают Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. В этот важный для верующих день «Толк» подготовил подборку поздравлений в Курбан-байрам в прозе и стихах

Поздравления в Курбан-байрам в стихах

В Курбан-байрам вас поздравляю!

Желаю мира и тепла,

Аллах пускай вам помогает,

Душа добром будет полна.

Пускай ваш дом богатым будет,

Живут в нем радость и успех,

Беда обходит стороною,

Звучит счастливый, звонкий смех.

Курбан-байрам – священный праздник!

Всех поздравляем мусульман,

И пусть Аллах подарит счастье,

Приняв священной жертвы дар.

От дома пусть уйдут несчастья,

Пусть на душе будет светло.

Пусть вам сопутствует удача,

И пусть все будет хорошо!

Поздравления в Курбан-байрам 2021 в прозе

В этот особый праздник хочется пожелать мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь! Желаем чистых помыслов и хороших поступков!

Пускай в этот священный праздник в ваших душах будет радость, свет и чистота. С праздником Курбан-байрам! Желаю, чтобы Аллах никогда не оставил вас, помогал идти в жизни правильными дорогами, указывал на верные решения и давал мудрости вашим поступкам. Берегите в сердце крепость веры, уважение к старшим и любовь к близким. Пускай благополучными будут ваши дни!

В праздник Курбан-байрам пожелания мира и добра, много радости и счастья! Пусть Всевышний дарует вам силы и успех, волю к свершениям, здоровье, благополучие! Пусть будет достаток и уют в доме! Поздравляем!

Источник

ТОЛК