ГОРНЯК22 20.07.2021
Алтайский край

Горняк22: 22 пожара произошло за сутки в Алтайском крае

Горняк22
11 часов Ago

За последние сутки зафиксировано 22 возгорания в Алтайском крае.

По оперативным данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, за последние сутки зафиксировано 22 пожара в регионе. Среди них  — 15 жилых домов в разных районах края, бани и неэксплуатируемые здания.

В Троицком районе была потушена опора ЛЭП, в Чарышском – автомобиль, а в Косихинском – мопед. Пожаро-спасательные подразделения 8 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП.

Для тушения пожаров были привлечены 134 человека личного состава, задействовано 45 единиц техники.

Пожар 

Алтайская правда

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