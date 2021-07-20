Горняк22: 22 пожара произошло за сутки в Алтайском крае
За последние сутки зафиксировано 22 возгорания в Алтайском крае.
По оперативным данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, за последние сутки зафиксировано 22 пожара в регионе. Среди них — 15 жилых домов в разных районах края, бани и неэксплуатируемые здания.
В Троицком районе была потушена опора ЛЭП, в Чарышском – автомобиль, а в Косихинском – мопед. Пожаро-спасательные подразделения 8 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП.
Для тушения пожаров были привлечены 134 человека личного состава, задействовано 45 единиц техники.
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