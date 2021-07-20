Горняк22: Почистили: В Барнауле будут судить заместителя главного врача за махинации со снегом

Заместитель главврача одного из барнаульских медицинских учреждений обвиняется в коррупции.

Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, с 2018 года и в течение трёх лет обвиняемый частями получал деньги на общую сумму 225 тысяч рублей.

Эти деньги – взятка от предпринимателя. Чтобы заключить государственные контракты на очистку территории вблизи медучреждения от снега, бизнесмен платил обвиняемому своеобразную «комиссию».

Дело замглавврача отправлено в суд. Вину он уже признал. На его имущество наложен арест на сумму более 4,6 млн рублей.

Барнаул

Алтайская правда