ГОРНЯК22 20.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Почистили: В Барнауле будут судить заместителя главного врача за махинации со снегом

Горняк22
11 часов Ago

Заместитель главврача одного из барнаульских медицинских учреждений обвиняется в коррупции.

Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, с 2018 года и в течение трёх лет обвиняемый частями получал деньги на общую сумму 225 тысяч рублей.

Эти деньги – взятка от предпринимателя. Чтобы заключить государственные контракты на очистку территории вблизи медучреждения от снега, бизнесмен платил обвиняемому своеобразную «комиссию».

Дело замглавврача отправлено в суд. Вину он уже признал. На его имущество наложен арест на сумму более 4,6 млн рублей.

Барнаул 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве барнаульского участкового

Горняк22: Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве барнаульского участкового

Горняк22
11 часов Ago
Обвиняемый в убийстве барнаульского участкового Фото: СУ СКР по Алтайскому краю Сейчас следователи продолжают расследование убийства, выясняют все обстоятельства. В...

Читать по теме:

ВТОПЕ: