Горняк22: В Алтайском крае мужчина попал под поезд
В прошедшие выходные в Алтайском крае мужчина попал под грузовой поезд, когда переходил железнодорожные пути.
По данным Алтайского линейного управления МВД России, 25-летний мужчина попал под поезд, пересекая железнодорожные пути в неустановленном месте. Пострадавший стоял на краю железнодорожной шпалы, и его затянуло воздушными потоками под вагон.
Сейчас мужчина находится в лечебном учреждении Барнаула. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится доследственная проверка.
Первомайский район