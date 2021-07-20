ГОРНЯК22 20.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае мужчина попал под поезд

Горняк22
11 часов Ago

В прошедшие выходные в Алтайском крае мужчина попал под грузовой поезд, когда переходил железнодорожные пути.

По данным Алтайского линейного управления МВД России, 25-летний мужчина попал под поезд, пересекая железнодорожные пути в неустановленном месте. Пострадавший стоял на краю железнодорожной шпалы, и его затянуло воздушными потоками под вагон.

Сейчас мужчина находится в лечебном учреждении Барнаула. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится доследственная проверка.

Первомайский район 

Алтайская правда

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