Горняк22: В Алтайском крае мужчина попал под поезд

В прошедшие выходные в Алтайском крае мужчина попал под грузовой поезд, когда переходил железнодорожные пути.

По данным Алтайского линейного управления МВД России, 25-летний мужчина попал под поезд, пересекая железнодорожные пути в неустановленном месте. Пострадавший стоял на краю железнодорожной шпалы, и его затянуло воздушными потоками под вагон.

Сейчас мужчина находится в лечебном учреждении Барнаула. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится доследственная проверка.

Первомайский район

Алтайская правда