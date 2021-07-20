Горняк22: Житель Барнаула заказал водительские права через Интернет за 25 тысяч рублей

Барнаулец купил поддельное водительское удостоверение в сети.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Алтайскому краю, 19-летнего водителя легкового автомобиля остановили для проверки документов. При осмотре водительского удостоверения сотрудники ДПС обнаружили, что они фальшивые.

Уже позже, в отделе полиции молодой человек признался, что поддельные документы он заказал в Интернете за 25 тысяч рублей. Их доставили ему по почте.

Уголовное дело возбудили по статье «Подделка официального документа».

Барнаул

Алтайская правда