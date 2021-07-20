Горняк22: Бийчанка золотом заплатила за снятие порчи

Бийские полицейские задержали женщину, которая под видом снятия порчи похитила ювелирные украшения.

В отдел полиции «Восточный» обратилась 68-летняя жительница наукограда. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что накануне в ее дверь постучала дама, которая представилась Марией. Женщина попросила милостыню. Хозяйка квартиры вынесла ей около ста рублей. Завязался диалог, в ходе которого выяснилось, что на хозяйке дома якобы порча. Снять негативную энергию гостья предложила немедленно. А для проведения ритуала попросила предоставить золотые украшения. Владелица ювелирных изделий сняла сережки и крестик, «экстрасенс» их взяла и сказала, что вернет на следующий день. Однако через сутки дама не пришла, и пенсионерке пришлось звать на помощь полицию.

Теперь злоумышленница, ранее судимая 45-летняя бийчанка, задержана. Она уже привлекалась к ответственности за мошенничество. Возбуждено уголовное дело, похищенное изъято.

Алтайская правда