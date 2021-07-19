Горняк22: Прокуратура взяла на контроль дорожное ДТП на Алтае, в котором погибли трое

Авария на трассе Барнаул-Бийск Фото: Инцидент Барнаул

Прокурор Троицкого района Антон Мариупольский выехал на место происшествия для координации работы сотрудников правоохранительных органов

18 июля на автомобильной дороге Р-256 на участке в Троицком районе столкнулись два автомобиля Toyota Camry и Hyundai Creta. В результате ДТП погибли трое человек, в том числе и один девятилетний ребенок, еще трое детей были доставлены в Троицкую ЦРБ, а также и двое пострадавших взрослых.

Прокурор Троицкого района выехал на место ДТП, сообщает пресс-служба ведомства. Работники прокуратуры контролируют ход проверки. Известно, что на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.

Ранее «Толк» сообщал, что причиной ДТП, которое унесло жизни троих человек, стал водитель автомобиля Toyota Camry, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Creta.

ТОЛК