Горняк22: Подарок к празднику. На Алтае сельчанин накануне своего дня рождения обворовал соседку

В селе Анисимово Тальменского района задержали 23-летнего местного жителя. Накануне своего дня рождения он решил сделать себя подарок и не придумал ничего лучшего, как обворовать односельчанку.

Ночью 15 июля молодой человек на автомобиле подъехал к дому женщины. Здесь он гвоздодёром взломал замок гаража и похитил из него инструменты. В том числе, болгарку, шуруповерт, лобзик, электрические рубанок и двигатель, гаечные ключи и две десятилитровые канистры с бензином. Все это он погрузил в машину и уехал восвояси.

Однако уже на следующий день сотрудники полиции установили личность вора и нашли все похищенное под крыльцом его дома.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за воровство, а нынешнюю кражу совершил накануне своего дня рождения. Наверное, хотел сделать себе подарок. Однако все незаконно добытые «презенты» правоохранители изъяли и вернули хозяйке.

Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Тальменский район

Алтайская правда