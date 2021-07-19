Горняк22: В жестком ДТП на алтайской трассе погибли двое взрослых и ребенок

18 июля в полдень в Троицком районе произошло жесткое ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля: один вылетел в кювет, а второй участник аварии просто превратилась в груду металла. В результате погибли двое взрослых и ребенок.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, ДТП произошло в 11:45 на 275 км федеральной автодороги «Чуйский тракт». 36-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, не справился с управлением и допустил боковое столкновение с Hyundai Creta.

В результате происшествия погибли 3 пассажира автомобиля Toyota: 52-летний мужчина, 22-летняя девушка и 9-летняя девочка. Еще одна 51-летняя женщина доставлена в Троицкую ЦРБ.

В Hyundai Creta находились 4 пассажира. Водитель и трое детей доставлены для оказания помощи в больницу. Еще один пассажир-мужчина за медицинской помощью не обращался.

Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»

ДТП | Троицкий район

Алтайская правда