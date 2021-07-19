Горняк22: Барнаулец рассчитался в цветочном павильоне пятитысячной купюрой «Банка приколов»

В Барнауле сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого местного жителя, который сбывал пятитысячные купюры «Банка приколов». Фальшивками он пытался заплатить в цветочных павильонах города.

В минувшие выходные наряд вневедомственной охраны выехал по тревожному сигналу в один из цветочных павильонов краевого центра. Продавец пояснила, что в магазин зашел молодой человек и попросил оформить недорогой букет. После он рассчитался пятитысячной купюрой. Рассмотрев поближе банкноту, женщина увидела, что она фальшивая, и незаметно нажала кнопку вызова охраны, пишет пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Злоумышленник был задержан. При досмотре у него были обнаружены ещё несколько купюр «Банка Приколов». Также было установлено, что несколькими часами ранее ему удалось заплатить фальшивкой в другом цветочном киоске. Окрыленный удачей, он попытался провернуть этот трюк еще раз, но тут ему уже не повезло.

Барнаул

Алтайская правда