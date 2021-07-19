Горняк22: Грядку конопли обнаружили у дачника в Бийске

В Бийске участковый нашел заросли конопли в огороде у местного жителя.

Необычные для дачного участка растения обнаружил бийский участковый при профилактическом обходе одного из садоводств. При осмотре дачного участка 44-летнего мужчины, полицейский заметил кусты конопли, растущие в теплице, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Бийское».

Экспертиза подтвердила, что растения действительно содержат наркотические вещества. Мужчина признался – по его словам, он выращивал их для личного пользования. Кусты у садовода изъяли. Уголовное дело возбудили. Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Новости Бийска

Алтайская правда