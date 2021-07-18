Горняк22: Строительство новых детсадов в Алтайском крае ведут с отставанием

Детсад. Ребенок Фото: pexels.com

Несколько детских садов в крае могут не достроить в сроки, запланированные на 2021 год. Такая ситуация наблюдается практически во всех регионах СФО

Восемь из десяти регионов Сибирского федерального округа строят дошкольные учреждения в 2021 году с отстаиванием от графика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский окружной информационный центр (ОИЦ).

В настоящее время строительство 34 детсадов в восьми регионах СФО ведут с отставанием (не входят в этот список только Томская область и Красноярский край). Всего в текущем году в СФО при поддержке федерального бюджета запланировано построить 104 детсада почти на 17 тысяч мест. Завершить строительство всех объектов планировалось к декабрю 2021 года.

Отмечается, что в первом полугодии в Алтайском крае сдали в эксплуатацию шесть новых дошкольных учреждений. Руководству краевых органов исполнительной власти в сфере образования рекомендовано обеспечить наращивание темпов строительных работ.

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