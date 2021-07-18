Горняк22: Каким знакам принесет удачу в любви летний звездопад Персеиды

Пара. Любовь Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Астрологи убеждены, что яркий летний звездопад Персеиды способен принести удачу в любви. Они дали прогноз, кому из знаков Зодиака особенно повезет с 17 июля по 24 августа

«Звездный поток любви» поможет харизматичным и обаятельным Близнецам.

Астрологи обещают, что Персеиды помогут представителям этого знака лучше понять свою вторую половинку. Они смогут понять причины поступков любимого человека в прошлом, пишет DailyHoro.ru.

В лучшую сторону изменятся Весы. Они станут мудрее, внимательнее, красноречивее. А еще смогут вырваться из постоянного круговорота «дом – работа – дом».

Одиноким Весам будет проще найти вторую половинку, а несвободным – вернуть страсть в отношения.

Успех в любви ожидает одиноких Рыб. Им стоит внимательнее присмотреться к своему окружению. Кроме того, звездный поток Персеиды поспособствуют разрешению конфликтов в семье.

ТОЛК