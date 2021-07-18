Горняк22: ВИДЕО: где нашли автомобиль и тело барнаульского полицейского
Следком Алтайского края разместил ролик со сгоревшей патрульной машиной погибшего участкового.
Судя по кадрам из видео, патрульный автомобиль сгорел полностью. На месте событий работают криминалисты. Сейчас территория оцеплена.
Что известно к этой минуте о трагедии
15 июля около поселка Гоньба обнаружили сгоревший автомобиль Лада Granta и тело пропавшего полицейского Владислава Неудахина. Так сообщил паблик «Инцидент Барнаул» ВКонтакте.
Также сообщается, что вечером 14 июля участковый выехал с проверкой к ранее судимому мужчине, который был под надзором правоохранительных органов. «Поднадзорник» проживал в доме на улице Юбилейной в Гоньбе.
Предполагается, что между мужчинами возник конфликт. Ранее судимый мужчина напал на участкового. Как сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, подозреваемый нанес колото-резаное ранение в область шеи. Это случилось в служебном автомобиле. А позже он увез труп мужчины и сжег автомобиль. Когда полицейский не вернулся домой, жена начала беспокоиться и сообщила об этом. Начались поиски.
Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 57-летний мужчина. Известно, что ранее он был несколько раз судим за убийства. Сейчас следствие восстанавливает обстоятельства трагедии.
Как сообщают в пресс-службе МВД по краю, семье погибшего полицейского будет оказана поддержка руководства и личного состава органов МВД. У Владислава остались жена и трое детей.
Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю
Барнаул