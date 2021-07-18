Горняк22: Стали известны подробности лобового столкновения иномарки и автобуса в Барнауле

17 июля в 06.20 на улице Новосибирской произошло ДТП – столкнулись иномарка и маршрутный автобус с 15 пассажирами.

По информации отдела ГИБДД Барнаула, 26-летний водитель, управлявший автомобилем Toyota Carina, выехал по полосу встречного движения. Этот опасный маневр закончился столкновением с маршрутным автобусом № 20, в салоне которого находилось 15 пассажиров.

В результате аварии телесные травмы получил водитель легкового автомобиля. Он госпитализирован.

На момент оформления ДТП ни одному из пассажиров медицинская помощь не понадобилась. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Барнаул | ДТП

Алтайская правда