Горняк22: Глава одного из алтайских сельсоветов получал зарплату за кочегара
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы одного из сельских советов Калманского района. Он обвиняется в присвоении и растрате казенных денег.
В 2018 году мужчина, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил на должность кочегара местного жителя. Однако тот не работал, а зарплату за него получал глава сельсовета.
Таким образом, было похищено свыше 27 тыс. руб.
Уголовное дело направлено в суд, пишет прокуратура Алтайского края.
Калманский район