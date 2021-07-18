Горняк22: Глава одного из алтайских сельсоветов получал зарплату за кочегара

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы одного из сельских советов Калманского района. Он обвиняется в присвоении и растрате казенных денег.

В 2018 году мужчина, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил на должность кочегара местного жителя. Однако тот не работал, а зарплату за него получал глава сельсовета.

Таким образом, было похищено свыше 27 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в суд, пишет прокуратура Алтайского края.

Калманский район

Алтайская правда