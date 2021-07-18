Горняк22: До 133 человек увеличилось число жертв наводнения в Германии

С начала недели на западе Германии продолжаются ливни, вызванные циклоном «Бернд». Основной удар стихии пришелся по западным регионам. Здесь реки вышли из берегов и затопили улицы.

В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия из-за возникновения угрозы прорыва дамбы идет эвакуация населения. В округе Рейн-Эрфт объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Власти сообщили, что пропали около 1,3 тысячи человек, пишут РИА Новости. В Рейнланд-Пфальце скончались 90 жителей, в земле Северный Рейн — Вестфалия — 43.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что реальный масштаб трагедии можно будет оценить только в ближайшие дни.

Алтайская правда