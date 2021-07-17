Горняк22: Выходные в Алтайском крае будут ветреными и дождливыми

Погода. Дождь Фото: pexels.com

Теплая, но дождливая погода ожидается в Алтайском крае на выходных, 17 и 18 июля. Однако в Барнауле в эти дни дождей не будет

В Алтайском крае на выходных ожидается дождливая и ветреная погода, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Так, 17 июля в крае будет тепло: +21…+26 градусов днем. В отдельных районах при этом возможны дожди и грозы. Также регион в этот день ждет сильный ветер, до 16 м/с.

В воскресенье, 18 июля, в крае будет еще теплее – до +29 градусов. Также местами прогнозируют дожди и грозы. Ветер с порывами до 16 м/с.

В Барнауле на выходных дождей и сильного ветра не обещают.

Кроме того, в Алтайском крае с 17 по 19 июля ожидается высокая пожароопасность.

Ранее сообщалось, что на Алтае буря с градом поломала деревья и побила стекла домов и машин.

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