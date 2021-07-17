Горняк22: Убийца барнаульской вахтерши спустя 28 лет отправится в колонию

Покушение. Нож Фото: pixabay.com

Жестоко расправившийся в начеле 90-х годов с женщиной-охранником студент института культуры Алексей Овчинников заключен под стражу в зале суда

16 июля Ленинский районный суд Барнаула приговорил Алексея Овчинникова к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Преступление мужчина совершил в 1993 году, жестоко расправившись с вахтершей краевого института культуры, нанеся ей многочисленные удары ножом. Ранее этот же суд отпустил его на свободу.

О новом вердикте в редакцию «Толка» сообщила супруга одного из внуков погибшей Мария Шалганова. Она рассказала, что несмотря на опасения, обвиняемый Алексей Овчинников все же пришел на заседание и был взят под стражу.

«Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Также он обязан выплатить материальный ущерб потерпевшим в размере 2 млн рублей. На заседании суда он сказал, что не будет подавать апелляцию», – рассказала Мария.

Она попросила поблагодарить адвокатов, которые помогли добиться данного решения суда – Дмитрия Липатникова и его партнера Виктора Пшеничника. С ее слов они сделали невозможное, так как обвиняемый неоднократно уходил от уголовной ответственности.

Напомним, Овчинников нанес своей жертве не менее 18 ударов ножом, молотком, ногами и руками. Женщина скончалась на месте. Причиной такой расправы стал, предположительно, полученный студентом выговор по поводу его курения в здании вуза.

По решению суда его помещали в психиатрическую больницу, откуда он сбежал и много лет скрывался. А 18 марта 2021 года его осудили, но приняли решение отпустить на свободу из-за истечения срока давности преступления. Родственники погибшей подали апелляционную жалобу. Краевой суд вернул дело обратно.

Овчинников еще может передумать и обжаловать новый приговор.

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