Горняк22: На церемонии прощания Петра Мамонова поместят в стеклянный гроб

Петр Мамонов Фото: instagram.com/petr_mamonov_life

Ранее лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что уход из жизни такого талантливого музыканта является потерей для российской культуры

Вдова музыканта Ольга Мамонова рассказала, что церемония прощания с актером и рок-музыкантом Петром Мамоновым состоится 17 июля в Москве в Донском монастыре, сообщает «Слово и Дело».

«Тело положат в стеклянный гроб, чтобы желающие с ним проститься видели, кто в нем лежит. После отпевания его повезут в подмосковную Верею. Сами похороны пройдут в узком кругу», – объявила она

По ее словам, никаких поминок семья покойного артиста организовывать не планирует.

Напомним, что 70-летний музыкант скончался 15 июля в московской больнице, куда его госпитализировали из-за коронавируса. У артиста было поражено 87% легких. Две недели он провел в реанимации на аппарате ИВЛ.

Своим трем сыновьям от разных жен он оставил недвижимость в столице и автомобиль Mercedes, а также авторские права на песни и другие творческие произведения.

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