Горняк22: День основания морской авиации ВМФ России: история и традиции
Самолет Фото: pixabay.com
Сегодня авиация ВМФ РФ подразделяется на рода авиации: морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательного и вспомогательного назначения
В 2021 году День авиации Военно-морского флота России отмечают 17 июля.
Что такое морская авиация
Это войска, предназначенные для поиска и уничтожения противника, прикрытия группировок кораблей и береговых объектов от ударов с воздуха, пишет ТАСС.
Авиацию Военно-морского флота привлекают к минным работам, радиоэлектронной борьбе (РЭБ), воздушным перевозкам и десантированию, поисково-спасательным работам на море.
Начальник морской авиации ВМФ России – генерал-майор Игорь Кожин, уточняет РИА «Новости».
История Дня авиации ВМФ России
Праздник 17 июля установили приказом адмирала флота Феликса Громова в 1996 году. Дата напоминает о первой победе русских морских летчиков в ходе Первой мировой войны.
Четыре гидросамолета М-9 с авианосного судна «Орлица» Балтийского флота защитили от германского авианалета русскую военно-морскую базу.
Как отмечают День морской авиации
В 2021 году День морской авиации выпадает на субботу. Поэтому многие военнослужащие и гражданские сотрудники авиации ВМФ России будут принимать поздравления в неформальной обстановке. В праздник проходят концерты, торжественные награждения.