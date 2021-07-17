Горняк22: В Барнауле ищут пропавшего 13-летнего подростка, нуждающегося в медпомощи
Фото: "Лиза Алерт"
Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о его местонахождении, связаться с ними по телефону 8-800-700-54-52
В Барнауле волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Алтайского края объявили о розыске 13-летнего подростка из Барнаула.
Его местонахождение не известно с 16 июля. Особо подчеркивается, что мальчик нуждается в медицинской помощи.
Пропавшего подростка зовут Дмитрий Васильев. Его приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы обесцвеченные, глаза серые.
Был одет: жёлтая толстовка, бело-голубая футболка, чёрные спортивные штаны, серые кроссовки.