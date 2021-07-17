Горняк22: В ДТП в Романовском районе погибло два человека
15 июля произошло столкновение двух автомобилей вблизи села Романово Алтайского края. Погибло два человека, трое госпитализированы.
По данным УМВД России Алтайского края при выезде из Завьялово водитель Honda CR-V нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу «Ладе».
В результате столкновения отечественный автомобиль улетел в кювет. Водитель «Лады», девятнадцатилетний парень, и женщина-пассажир, которая находилась на переднем сидении, погибли от полученных травм на месте происшествия. Еще две женщины из автомобиля были госпитализированы с травмами различной степени.
В автомобиле Honda CR-V находилось два человека: сам водитель, который пострадал меньше всех, и его супруга – она госпитализирована.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
Романовский район