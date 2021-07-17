Горняк22: В Алтайском крае усилена борьба с киберпреступлениями

Сотрудники полиции Алтайского края ведут борьбу с участившимся количеством преступлений с использованием информационных технологий. Ведомство проводит мероприятия по профилактике дистанционных мошенничеств.

Завершилось крупное расследование в отношении мошенников, которые похищали денежные средства через микрозаймовые организации. По данным ГУ МВД России Алтайского края злоумышленники похитили более полумиллиона рублей. В преступной схеме они использовали паспортные данные 40 жителей Москвы и Подмосковья и с их помощью оформляли заявки для Интернет-займов.

Ежедневно в полицию приходят заявления от жертв мошенников. Используются разные схемы: родственник попал в беду, вам положена компенсация. Преступники представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов, пользуются программами по подмене номеров. В результате граждане теряют от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Одна из Алтайских пенсионерок ошибочно перечислила на счет злоумышленников 4 миллиона рублей.

Полиция напоминает: не разглашайте свои персональные данные, номера банковских карт, вкладов и счетов; не общайтесь с неизвестными, которые представляются сотрудниками банка или правоохранительными органами; не совершайте никаких действия в банкоматах под диктовку вашего собеседника.

Алтайская правда