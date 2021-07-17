Горняк22: «На красный свет»: около барнаульского ЦУМа сбили пешеходов

В центре Барнаула машина совершила наезд на людей, перебегавших дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщают в ГИБДД Барнаула, днём 16 июля на проспекте Ленина автомобиль наехал на двух пешеходов – женщину и девочку. Предположительно, их возраст – 36 и 16 лет соответственно. Уточняется, что пострадавшие переходили проезжую часть по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

Пешеходы получили телесные повреждения. Их доставили в Горбольницу №1. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Детали ДТП полицейские будут устанавливать.

Фото: Отдел ГИБДД г.Барнаула

Барнаул

Алтайская правда