Горняк22: В Барнауле произошел пожар на Автотранспортной улице

Сегодня днем 16 июля в Барнауле произошел пожар в административном здании по адресу Автотранспортная 49.

По данным ГУ МЧС России Алтайского края, возгорание началось в одном из кабинетов на первом этаже. Около 80 человек эвакуировались из здания самостоятельно, после срабатывания пожарной сигнализации. Площадь пожара составила около 60 кв. м.

В тушении пожара приняли участие 36 человек личного состава МЧС. Причины возгорания устанавливаются, пострадавших в пожаре нет.

В административном здании находятся торговые площади, офисные помещения и автосервис.

Фото: ГУ МЧС по АК

Барнаул | Пожар

Алтайская правда