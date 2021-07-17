Горняк22: «Женская дружба»: В Алтайском крае пожилая женщина убила подругу

Жительница Камня-на-Оби нанесла знакомой смертельное ранение.

В адрес 61-летней пенсионерки возбуждено уголовное дело за причинение вреда здоровью, повлекшее смерть. Как сообщает СУ СК РФ, в мае этого года две женщины распивали спиртное. Между ними завязалась словесная перепалка. Хозяйка дома взяла кухонный нож и ударила им свою знакомую в бедро. Тем самым повредив артерию.

От обильной кровопотери 71-летняя потерпевшая умерла на больничной койке.

Убийца вину признала, а дело отправилось в суд для рассмотрения.

Алтайская правда