Горняк22: «Женская дружба»: В Алтайском крае пожилая женщина убила подругу
Жительница Камня-на-Оби нанесла знакомой смертельное ранение.
В адрес 61-летней пенсионерки возбуждено уголовное дело за причинение вреда здоровью, повлекшее смерть. Как сообщает СУ СК РФ, в мае этого года две женщины распивали спиртное. Между ними завязалась словесная перепалка. Хозяйка дома взяла кухонный нож и ударила им свою знакомую в бедро. Тем самым повредив артерию.
От обильной кровопотери 71-летняя потерпевшая умерла на больничной койке.
Убийца вину признала, а дело отправилось в суд для рассмотрения.