Горняк22: Российские семьи назвали доход, на который можно прожить в пандемию

Семья Фото: pixabay.com

По итогам 2020 года, 8,5% домохозяйств не имели возможности оплачивать жизненно важные лекарства, а 51,2% семей не могли справиться с неожиданными тратами

В 2020 году российской семье нужна была 61 тысяча рублей для удовлетворения базовых потребностей, а три четверти российских семей сталкивались с нехваткой денег при покупке необходимых вещей, сообщает «РБК».

По данным опроса, чтобы обеспечить минимальные потребности, обычной семье нужна минимум 61 тысяча рублей в месяц. При этом семьям, где есть маленькие дети, необходимо 80,9 тысячи рублей, а тем, кто воспитывает детей-инвалидов, – 88,4 тысячи рублей.

75,7% российских семей не хватало средств на покупку самого необходимого. Таким образом, только 24,3% семей не имели каких-либо материальных затруднений.

Ранее «Толк» сообщал, что каждый шестой житель Алтайского края живет за чертой бедности. Регион занял 15-е место в рейтинге самых бедных российских субъектов.

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