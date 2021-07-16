Горняк22: В Алтайском крае мошенники похитили у фермера 630 тысяч рублей

Поле Фото: Анна Меньшикова

Фермер пытался дистанционно купить удобрения у компании из Санкт-Петербурга, но стал жертвой мошенников и обратился в полицию

В Панкрушихинском районе Алтайского края мошенники обманули фермера на 630 тысяч рублей при покупке удобрений, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным следствия, в марте этого года директор крестьянско-фермерского хозяйства за поставку удобрений перевел 630 тысяч рублей на счет общества с ограниченной ответственностью, которое якобы находится в Санкт-Петербурге. Вся сделка происходила дистанционно. Стороны подписали договор в электронном виде.

После окончания срока поставки менеджер компании перестал выходить на связь. Потерпевший написал заявление в полицию, где сотрудники возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»). Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле мужчина украл из магазина корзину продуктов и выбросил их в кусты. Подозреваемого уже задержала полиция.

ТОЛК