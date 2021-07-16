Горняк22: Более пяти тысяч семей Алтайского края получили кешбэк на летний отдых детей

Лагерь "Соснячок" Фото: Анна Камалова

Однако родители, которые приобрели путевки в загородные оздоровительные лагеря до 25 мая, пока не смогут воспользоваться этой мерой поддержки

Программа детского туристического кешбэка, которая позволяет вернуть до 50% от стоимости путевки в детский оздоровительный загородный лагерь, стартовала 25 мая 2021 года. В Алтайском крае этой мерой государственной поддержки воспользовалось более 5 тыс. семей. Общая сумма выплат составила 17,6 млн рублей. Однако почти тысяча родителей получили отказ, так как оплатили отдых ребенка до начала кампании.

Как отметил 15 июля в ходе пресс-конференции министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, кешбэк не распространяется на путевки, которые были оплачены до 25 мая и частично компенсированы из регионального бюджета. Соответствующее постановление правительства России подписали 11 июня 2021 года.

Министр подчеркнул, что профильные ведомства регионов страны уже направили запросы в федеральное минпросвещения с просьбой пересмотреть данную меру.

«Есть надежда, что наши федеральные коллеги вернутся к изначальной версии постановления, которая предполагала кешбэк в том числе тем семьям, которые приобрели путевки в оздоровительный лагерь до 25 мая и воспользовались мерами поддержки из краевого бюджета. Мы не теряем надежды и просим родителей набраться терпения», – заверил Костенко.

Напомним, детский туристический кешбэк распространяется на все стационарные летние лагеря и санатории лагерного типа, за исключением палаточных и дневного пребывания, например пришкольные. Причем родители могут выбрать организацию для отдыха ребенка не только в границах региона проживания, но и в любой точки России.

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