Горняк22: Жителя Бийска осудили за покушение на убийство детей и поджог дома

В Алтайском крае мужчина поджёг дом с детьми внутри и пошел под суд.

Мужчину осудили за покушение на убийство двух малолетних детей. Как сообщают в прокуратуре Алтайского края, житель Бийска в состоянии алкогольного опьянения хотел проникнуть в дом к гражданской жене. Женщина запретила ему заходить в таком виде. Она уточнила, что в доме находятся дети и они не смогут открыть ему дверь или выйти на улицу.

После подвыпивший мужчина отправился к тому самому дому, облил стены горючей жидкостью и поджёг строение. Трагедии удалось избежать только благодаря случайным очевидцам события. Они помогли детям выбраться из горящего здания через окно.

Огонь унес с собой все имущество в доме, а также повредил саму постройку.А мужчина теперь будет отбывать наказание – 12 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Новости Бийска

Алтайская правда