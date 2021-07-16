Горняк22: МЧС подвело итоги работы в Алтайском крае за первую половину 2021 года

Губернатор Алтайского края 15 июля Виктор Томенко провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона. На нём были подведены итоги работы спасательных формирований региона в первом полугодии 2021 года.

Пожары

В первом полугодии на Алтае произошло более двух тысяч техногенных пожаров, 1 600 из них — в жилом секторе. Это – на 17,8% меньше, чем в прошлом году. Впятеро снизилась гибель детей на пожарах. За счёт краевого бюджета активно распространяются пожарные извещатели с GSM-модулем. В текущем году такие получили 500 домовладений, в следующем году их планируется выдать еще почти 3 000 многодетных семей. Добровольная пожарная охрана насчитывает почти тысячу подразделений, это: более 9,5 тысяч человек и 280 единиц пожарной и приспособленной техники.

На заседании были вручены награды отличившимся сотрудникам: медаль «За отвагу на пожаре», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почётные звания «Заслуженного работника пожарной охраны Российской Федерации».

Коронавирус

Эпидемия коронавируса названа одним из главных вызовов текущего года. Виктор Томенко обратил внимание руководителей всех звеньев территориальной подсистемы на текущую неблагополучную эпидситуацию и необходимость продолжить массовую вакцинацию населения.

«Эпидситуация вновь начала ухудшаться со второго квартала, и мы сегодня по сути дела работаем в режиме той же нагрузки и тех же ограничений, которые были «на пике» ситуации прошлого года. Если сравнивать, то это ориентировочно сентябрь — начало октября 2020 года. Заболеваемость высокая. Но ситуация, конечно, кардинально отличается. Уже сегодня в крае около 300 тысяч человек закончили вакцинацию, получили по две прививки. Еще около 120 тысяч человек сделали первую прививку и ждут, когда подойдет время сделать вторую. Массовая вакцинация идет свои чередом. Несмотря на то, что темпы увеличились в два-три раза по сравнению с весной этого года, тем не менее эту работу надо продолжать, пропагандировать вакцинацию. Это главный способ снизить нагрузку и выйти на нормальный режим работы», — подчеркнул Виктор Томенко.

Для защиты населения и территорий от ЧС на водных объектах в этом году выделено около 600 млн рублей.

Фото: ГУ МЧС по АК

Алтайская правда