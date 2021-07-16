Горняк22: Скрылся под водой и не вернулся: В Алтайском крае утонул молодой мужчина

Житель Алтайского края утонул в реке Повалиха.

В Следкоме Алтайского края начали выяснять обстоятельства гибели 23-летнего мужчины на реке Повалиха в Первомайском районе.

Как сообщают в региональном СУ СК , 11 июля двое мужчин отдыхали на берегу реки. В какой-то момент один из них скрылся под водой. Тело погибшего нашли через два дня. Уточняют, что он был в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в крае с начала летнего сезона по предварительным данным регионального ГУ МЧС на водоемах погибло 35 людей, 11 из них – дети.

Алтайская правда