Горняк22: В Алтайском крае самодельный аттракцион убил ребёнка

Четырёхлетнего мальчика из Алтайского края насмерть придавило частью самодельной карусели.

Трагедия произошла в Первомайском районе. Кустарный аттракцион – деревянный столб и два каната – установил местный житель около своего дома. Вечером 14 июля два ребенка 11-ти и 4-х лет качались на карусели.

Как сообщает Следственный комитет Алтайского края, в процессе детской игры деревянный столб наклонился и придавил четырехлетнего мальчика. От полученных травм малыш скончался.

Сейчас следствием выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Возбуждено уголовное дело по факту причинение смерти по неосторожности.

Алтайская правда