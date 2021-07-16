ГОРНЯК22 16.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Смерть на производстве: в Барнауле погиб рабочий

Горняк22
14 часов Ago

В Барнауле из-за нарушения техники безопасности погиб мужчина.

Днём 15 июля на одном из барнаульских предприятий произошла трагедия. Как сообщают в СК СУ по Алтайскому краю, 31-летний мужчина получил травмы, повлекшие за собой смерть. Погибший работал при включенном станке и нарушил технику безопасности. От травм молодой мужчина скончался.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Кроме того, в ходе проверки будет дана юридическая оценка должностным лицам, в чьи обязанности входит контроль за охраной труда на производстве.

Барнаул 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: